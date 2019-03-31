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OSMANİYE SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

OSMANİYE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 192Açılan Sandık Oranı : % 42,48Kullanılan Oy : 50.207Geçerli Oy : 49.297Katılım Oranı : % 79,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,8726.064İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,589.650ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,276.050DİĞER% 8,464.169HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,211.583BTPERDİNÇ SAY% 1,3641SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,14560KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,8395DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1467DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,1366TKPMEHMET ÇANTA% 0,1152* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 63,89Katılım Oranı : % 89,97
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM BAZ% 50,343.074MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,142.940İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,743CHPBEKİR KAVCI% 0,6238SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,159BTPNECATİ CAN% 0,053DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 22,73Katılım Oranı : % 81,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALPER ÖNER% 57,033.712AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 42,62.773SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,2516BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,117DİĞER% 0,021HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,08
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 45,45Katılım Oranı : % 79,2
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÖMER TARHAN% 63,2714.102İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 34,977.795DİĞER% 0,57127SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,51113DPADNAN ATILGAN% 0,46103BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2248SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 60Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 48,87454DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 31,22290İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 9,992DİĞER% 5,3850MHPSİNAN KARATAY% 4,0938SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,434BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,111TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96Katılım Oranı : % 99,6
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,732.404MHPGÜNEY AKGÜL% 30,182.031CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 20,731.395DİĞER% 12,68853SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,6443BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,043

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