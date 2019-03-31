OSMANİYE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 231Açılan Sandık Oranı : % 51,11Kullanılan Oy : 60.735Geçerli Oy : 59.457Katılım Oranı : % 79,41
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,9231.466İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,211.417ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,257.286DİĞER% 8,274.917HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,412.025BTPERDİNÇ SAY% 1,45863SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,17697KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,91542DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,1592DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1485TKPMEHMET ÇANTA% 0,1167* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı : % 66,67Katılım Oranı : % 90,15
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM BAZ% 50,023.088MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,42.988İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7144CHPBEKİR KAVCI% 0,6641SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,159BTPNECATİ CAN% 0,053DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı : % 22,73Katılım Oranı : % 81,4
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALPER ÖNER% 573.712AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 42,582.773SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,2818BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,128DİĞER% 0,021HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,08
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 79,56
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÖMER TARHAN% 62,7117.043İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 35,389.615DİĞER% 0,65178SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,56153DPADNAN ATILGAN% 0,49132BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2156SUMBAS
Açılan Sandık Oranı : % 60Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 48,87454DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 31,22290İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 9,992DİĞER% 5,3850MHPSİNAN KARATAY% 4,0938SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,434BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,111TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı : % 96Katılım Oranı : % 99,6
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,732.404MHPGÜNEY AKGÜL% 30,182.031CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 20,731.395DİĞER% 12,63850SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,6846BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,043
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