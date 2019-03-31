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OSMANİYE SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

OSMANİYE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 311Açılan Sandık Oranı : % 68,81Kullanılan Oy : 82.037Geçerli Oy : 79.435Katılım Oranı : % 79,44
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,242.263İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1815.237ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,6410.834DİĞER% 5,444.324HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,432.725BTPERDİNÇ SAY% 1,911.515SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,421.129KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 1,18937DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,24194DSPABDULLAH GÜZEL% 0,19152TKPMEHMET ÇANTA% 0,16125* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 72,22Katılım Oranı : % 90,81
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,283.212MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,863.185CHPBEKİR KAVCI% 0,8354İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7851SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1812BTPNECATİ CAN% 0,064DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 39,09Katılım Oranı : % 86,77
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALPER ÖNER% 59,376.754AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 404.550SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,4551BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1821HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,83Katılım Oranı : % 79,36
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÖMER TARHAN% 60,9124.750İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 37,0815.067SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,74302DPADNAN ATILGAN% 0,56228DİĞER% 0,47192BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2392SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 98,88
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 45,71725DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 34,74551İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,21162DİĞER% 5,2383MHPSİNAN KARATAY% 3,7860SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,254BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,061TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96Katılım Oranı : % 98,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 36,192.405MHPGÜNEY AKGÜL% 30,62.034CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 21,041.398DİĞER% 10,89724SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,1778BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,117

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