OSMANİYE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 350Açılan Sandık Oranı : % 77,43Kullanılan Oy : 92.815Geçerli Oy : 89.585Katılım Oranı : % 79,79
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,0447.518İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,0617.077ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,7512.315DİĞER% 4,724.225HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,773.376BTPERDİNÇ SAY% 2,091.875SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,451.295KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 1,31.162DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,44391DSPABDULLAH GÜZEL% 0,22201TKPMEHMET ÇANTA% 0,17150* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı : % 80,56Katılım Oranı : % 90,79
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,313.628MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,743.586CHPBEKİR KAVCI% 0,9167İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,8260SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1813BTPNECATİ CAN% 0,054DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı : % 46,36Katılım Oranı : % 86,71
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALPER ÖNER% 59,047.928AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 40,335.415SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,4561BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1824HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,65
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,31863AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,11807MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1773DİĞER% 0,295BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı : % 96,46Katılım Oranı : % 79,37
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÖMER TARHAN% 61,729.335İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 36,3717.290SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,77364DPADNAN ATILGAN% 0,54258DİĞER% 0,38183BTPUĞUR ÇOLAK% 0,24114SUMBAS
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 96,95
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 47,11725DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 35,8551İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,53162MHPSİNAN KARATAY% 3,960DİĞER% 2,3436SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,264BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,061TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı : % 96Katılım Oranı : % 97,93
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 36,562.405MHPGÜNEY AKGÜL% 30,922.034CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 21,251.398DİĞER% 9,88650SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,2985BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,117
Okuyucu Yorumları 0 yorum