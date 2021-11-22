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Osmaniye Ticaret Borsası

22.11.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı 2,86 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 2,86 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg2,862,86Soya fasulyesiKg4,905,65

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