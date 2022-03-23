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Osmaniye Ticaret Borsası

23.03.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg15,0015,35Kabuklu yer fıstığıKg13,0013,00

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