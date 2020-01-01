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  4. Osmaniye Valisi Coşkun'dan yılbaşı gecesinde güvenlik güçlerine ziyaret

Osmaniye Valisi Coşkun'dan yılbaşı gecesinde güvenlik güçlerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:04 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Coşkun'dan yılbaşı gecesinde güvenlik güçlerine ziyaret

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yılbaşı gecesi görevi başındaki emniyet güçlerini ziyaret etti.

Coşkun, Şehit Hayrettin Mennan Polis Merkezi Amirliği, Osmaniye-Gaziantep kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul tarafından karşılanan Vali Coşkun, vatandaşların huzur içinde yılbaşı akşamı geçirmeleri için görevi başında olan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin fedakarlığı sayesinde vatandaşlarımız evlerinde huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyorlar. İlimizde bu huzuru sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Polis kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşların da yeni yılını kutlayan Coşkun, yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Vali Coşkun yılbaşı

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