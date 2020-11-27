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Osmaniye Valisi'nden koronavirüs açıklaması: Durduramazsak can kayıpları sürecek

27.11.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Osmaniye Valisi'nden koronavirüs açıklaması: Durduramazsak can kayıpları sürecek

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Osmaniyeli hemşehrilerime kurallara her zamankinden çok daha uymaları gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü kurallara uymazsak koronavirüs artışını durduramayacağız. Artışı durduramazsak maalesef can kayıpları oluyor. Çok ağır atlatan vatandaşlarımız oluyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıkladığı Covid-19 vakalarının en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Osmaniye’de koronavirüs denetimleri aralıksız sürüyor. Osmaniye’de bulunan alışveriş merkezinde yapılan denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafa ve çalışanlara koronavirüsle mücadeleyi anlattı. Kentteki artışa da dikkat çeken Vali Yılmaz, AVM’de çalışan herkesi kurallara uymaya davet etti. Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, koronavirüs artışının durdurulamaması halinde can kayıplarının devam edeceğini kaydetti.

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"SON BİR HAFTADA OSMANİYE'DE CİDDİ ARTIŞLAR VAR"

Denetimlere aralıksız devam edileceğinin altını çizen Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimize bugün de devam ediyoruz. Osmaniye’de son haftada ciddi anlamda bir artış yaşadık. Bu artışı durdurmamız ve eski günlerimize dönmemiz gerekiyor. Yaklaşık 8 aydır çok iyi durumda gidiyorduk. Koronavirüsü yenebilmemiz için kurallara uymamız çok önemlidir. Şu aşamada çok daha önemli hale geldi. Bu anlamda ısrarla, Osmaniyeli hemşehrilerimden kurallara her zamankinden çok daha uymaları gerektiğini, bunun hayati derecede önem arz ettiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü kurallara uymazsak bunun artışını durduramayacağız. Artışını durduramazsak maalesef can kayıpları oluyor. Çok ağır atlatan vatandaşlarımız oluyor. Bu üzücü durumlarla karşılaşmamak için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Bu koronavirüsle mücadele öyle bir şey ki herkes uymadığı zaman büyük oranda uyulsa dahi az sayıda uymayanlar bulaştırmaya yetebiliyor. Çünkü çok çabuk bulaşıyor. Bu hastalığı yenmek kolay ama hepimizin kurallara uymasıyla mümkündür bunu mutlaka başarmak zorundayız. Aslında çok basit, hepimiz kurallara uyduğumuzda koronavirüsü yenebiliriz. Tedbirlerin koronavirüsten daha güçlü olduğunun bilincindeyiz. Çok kritik bir aşamada olduğumuz hepimizin kurallara uyması çok önem arz etmektedir” diye konuştu.

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(İHA)

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