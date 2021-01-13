Osmaniye’de 1 ton 392 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan 5 araçta yapılan aramada toplamda 1 ton 392 kilo bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulama yaptı. Uygulamalarda şüphe üzerine 5 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplamda 1 ton 392 kilo bandrolsüz açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen 6 şahıs gözaltına alındı.

