Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye'de polis, son 12 gün içinde 148 düzensiz göçmen yakaladı. Uygulamalarda, ayrıca yasal olmayan yollarla ülkeye giriş yapan Gürcistan uyruklu 1 kişi ile gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriye uyruklu bir kişi ve düzensiz göçmenleri taşıyan 2 araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, son aylarda Osmaniye civarında giderek artan insan kaçakçılığı hareketlerini engellemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, son 12 gün içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'si Afganistan, 23'ü Pakistan ve 5'i Gambiya uyruklu 148 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İRAN'DAN GAZİANTEP'E KADAR YAYA YÜRÜMÜŞLER

Yakalanan göçmenler arasında bulunan 5 Gambiyalı, emniyette verdikleri ifadede, yaklaşık 6 ay önce İran üzerinden Türkiye'ye yaya olarak geçtiklerini ve Gaziantep'e kadar yine yaya olarak geldiklerini söyledi.Gambiyalı düzensiz göçmenler polis ifadelerinde ayrıca, İstanbul'da sosyal medya üzerinden anlaştıkları Gambiyalı bir kişiye ulaşmak için Gaziantep'ten İstanbul'a taksiyle giderken polis kontrolünü görünce araçtan inerek kaçtıklarını da aktardı.

BURASI ANKARA DİYEREK OSMANİYE'DE İNDİRMİŞLER

Göçmenler arasında bulunan 72'si Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 95 düzensiz göçmen ise verdikleri ifadelerde, insan kaçakçılarınca kişi başı 500 dolar karşılığında İran sınırından yaya geçirildiklerini, Van'dan otobüs ve minibüslere bindirildiklerini ve hepsi için sahte seyahat belgeleri hazırlandığını, ayrıca Ankara'ya götürülerek orada kendilerine iş ve kalacak yer ayarlanacağı sözü verildiğini belirttiler. Göçmenler, günler süren yolculuğun ardından anlaştıkları kişilerin kendilerini Haydi haydi Ankara diyerek araçtan indirdiklerini, iner inmez ise Türk polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındıklarını dile getirirdi.

HER BİRİNE 3 BİN 559 LİRA İDARİ PARA CERZASI YGULANDI

Emniyet yetkilileri, göçmenleri taşıyan iki aracın sürücüsünün gözaltına alındığını, zanlılardan A.D. hakkında 68 yabancı şahıs için toplamda 96 bin 220 TL idari yaptırım para cezası uygulanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandığı, diğer sürücü Z.A.Ş'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 148 göçmenin ise 15 yaş ve yukarısı için kişi başına 3 bin 559lira idari yaptırım para cezası uygulanıp, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

