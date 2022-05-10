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  4. Osmaniye'de 1328 internet sitesine erişim engeli konuldu

Osmaniye'de 1328 internet sitesine erişim engeli konuldu

10.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 1328 internet sitesine erişim engeli konuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de jandarmanın çalışmasıyla internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 1328 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis, dolandırıcılık, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı internet siteleriyle ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 1328 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 41 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Osmaniye

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