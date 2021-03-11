HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de 134 faili meçhul olayın 112’si aydınlatıldı

Osmaniye’de 134 faili meçhul olayın 112’si aydınlatıldı

11.03.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de çözüme kavuşturulamayan 134 nitelikli faili meçhul olaydan 112’si Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlar sonunda çözülerek gün yüzüne çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez ve ilçelerde meydana gelen faili meçhul olayların çözüme kavuşturulması için İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 134 dosya üzerinde tek tek çalıştı.

Osmaniye’de çözüme kavuşturulamayan 134 nitelikli faili meçhul olaydan 112’si Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlar sonunda çözülerek gün yüzüne çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez ve ilçelerde meydana gelen faili meçhul olayların çözüme kavuşturulması için İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 134 dosya üzerinde tek tek çalıştı. Gelen ihbarları değerlendiren ya da ekipler tarafından çözülen olaylarda şahısları fiziki takibe alan JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonlar kapsamında 134 nitelikli faili meçhul olan olayların 112’sini çözerek gün yüzüne kavuşturdu. Bu kapsamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve çevresinde kendisini ‘Hayalet’ lakabıyla tanıtan A.Ç. isimli suç makinesi de yakalanarak tutuklandı.
Öte yandan UYAP üzerinden uyuşturucu, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi çeşitli suçlardan nitelikli aranma kaydı bulunan 26 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Ecdat yadigarına eksik restorasyon iddiasıEcdat yadigarına eksik restorasyon iddiası
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Kutsi sessiz sedasız evlendi!

Kutsi sessiz sedasız evlendi!

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Hangi iller kırmızı listede? İşte güncel koronavirüs risk haritası

Güncel koronavirüs risk haritası

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu duyurdu! Tunceli'de artık ihale yapılmayacak

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

İcralık araç çetesi çökertildi: 200 bin liralık aracı icradan 10 bin liraya aldılar

'Pes' dedirtti: 200 bin liralık aracı 10 bin liraya almışlar

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

Antalya'daki falezleri ışıklandırma projesi tepki çekti: Tam bir pavyon havası

Antalya'daki falezleri ışıklandırma projesi tepki çekti

Dikkat: 'Çamur yağışı' bugün geliyor! 'Yağmurdan sonra da 2 gün evde kalınmalı'

Bugün geliyor! Uyarı yapıldı: Dışarı çıkmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.