Osmaniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi.

Musa Şahin Bulvarı Şehitler Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kalabalığa, Özel Harekat Timleri, Polis Memurları ve askeri personellerde eşlik etti. Motorize Yunus Timleri, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve Kobra araçları da sirenler çalarak çarşı merkezinde ilerledi. Vatandaşlar, güvenlik güçlerine alkışlarıyla destek verdiler.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki anma törenlerinde halka hitabı, alana kurulan dev ekrandan canlı olarak izlendi. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının konserine vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Devamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ’15 Temmuz Destanı’ adlı sinevizyon gösterildi.