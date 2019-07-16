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Osmaniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 03:38 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi.

Musa Şahin Bulvarı Şehitler Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kalabalığa, Özel Harekat Timleri, Polis Memurları ve askeri personellerde eşlik etti. Motorize Yunus Timleri, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve Kobra araçları da sirenler çalarak çarşı merkezinde ilerledi. Vatandaşlar, güvenlik güçlerine alkışlarıyla destek verdiler.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki anma törenlerinde halka hitabı, alana kurulan dev ekrandan canlı olarak izlendi. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının konserine vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Devamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ’15 Temmuz Destanı’ adlı sinevizyon gösterildi.

Gecede konuşan 15 Temmuz Gazisi Adnan Yılmaz, o gün yaşadıklarını anlattı. Ankara’da o gece cuntacıların kullandığı bir tankı rehin aldıklarını ve müdahale sırasında tank üzerinden düşerek yaralanarak gazi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi, vatanımızı, milletimizi, demokrasi ve cumhuriyetimizi yok etmek ve kör etmek isteyen vatan hainleri, milletinin silahını bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı büyük bir darbe girişiminde bulunmuş olup, ancak milletimizin vatan aşkı o gece darbeyi önlemek için sokaklara çıkıp, tanklara, kurşunlara göğüs gerip ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Bu yapılan hainlik, vatanımıza milletimize, bayrağımıza, meclisimize, demokrasi ve cumhuriyetimize, yarınlarımıza, ordumuza yapılmış büyük bir ihanettir” dedi.

Etkinliğe katılanlara pilav, ayran ve tatlı gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Anma programına Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, diğer protokol üyeleri ile birlikte, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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