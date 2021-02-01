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  4. Osmaniye’de 150 bin TL’lik altın hırsızlığı kamerada

Osmaniye’de 150 bin TL’lik altın hırsızlığı kamerada

01.02.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de motosikletli bir şahıs tarafından park halindeki aracın bagajından 5 saniye içerisinde çalınan 150 bin liralık altın hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye’de motosikletli bir şahıs tarafından park halindeki aracın bagajından 5 saniye içerisinde çalınan 150 bin liralık altın hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık sonrası yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanını saat 19.00 sıralarında kapatan iş yeri sahibi eşyaları araca yüklerken yanında bulunan kızı da çanta içerisinde piyasa değeri 150 bin lira olan 350 gram altını bagaja koydu. Kızının elindeki çantayı göremeyen iş yeri sahibi kızına çantayı sorduğunda ‘bagajda’ cevabını aldı. Bunun üzerine bagaja bakan adam çantanın olmadığını gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki şahsın çevrede gözlem yaptığını tespit etti. Daha sonra kimlik tespiti yapan ekipler şahısların Esat S. ile Ahmet T. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

150 bin liralık altını 5 saniyede çaldı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların ayrı ayrı keşif yaptığı görülüyor. Kuyumcunun dükkanı kapatmasının ardından harekete geçen zanlılardan birisi kameralara motosikletle diğeri ise yaya olarak yakalanıyor. Yaya olan şahsın gözlem yaptığı görülürken, motosikletli şahsında aracın bagaj kısmına yanaştığı ve 5 saniye içerisinde piyasa değeri 150 bin lira olan 350 gram altını alarak hızla uzaklaştığı görüldü.

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