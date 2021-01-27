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  4. Osmaniye’de 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye’de 2,5 kilo esrar ele geçirildi

27.01.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın aracında 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Osmaniye’de ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın aracında 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada bagaj kısmına sırt çantası içerisinde gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından E.D. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

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