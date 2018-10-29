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Osmaniye'de 29 Ekim coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makamındaki programın ardından Devlet Bahçeli Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Belediye Başkanı Kadir Kara, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin ve Osmaniyelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Coşkun, "Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümüdür. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz" dedi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu. Kutlama programı, tören geçişi ile sona erdi.

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