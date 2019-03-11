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Osmaniye’de 3 aracın kundaklanma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de park halindeki 3 aracın kundaklanma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye’de 3 aracın kundaklanma anı kamerada

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de park halindeki 3 aracın kundaklanma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtları inceleyen polis, araçları ateşe veren kasklı 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç kiralama ve büfe işletmeciliği yapan Bilgin Obut'a (50) ait park halindeki 80 GG 802, 80 GL 594 plakalı 2 hafif ticari araç ve 31 NFK 33 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçların alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar alevleri söndürmek için ilk müdahaleyi yapıp, ardından itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bu arada, 3 aracın ateşe verilmesi, araç sahibi Obut’a ait işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, motosikletle araçların yanına gelen kasklı 2 şüpheli, önce iş yerinin karşı tarafından bulunan 2 kamyoneti ateşe verdi. Ardından şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken diğeri de iş yerinin önünde bulunan otomobilin yanına geldi. Araca yanıcı madde sürdükten sonra ateşe veren şüpheliler, motosiklete binerek olay yerinde uzaklaştı. Araç sahibi Bilgin Obut, araçlarını ateşe verenlerin bir an önce bulunmasını istedi. Polis, araç kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Osmaniye’de 3 aracın kundaklanma anı kameradaOsmaniye’de 3 aracın kundaklanma anı kameradaOsmaniye’de 3 aracın kundaklanma anı kameradaOsmaniye’de 3 aracın kundaklanma anı kamerada

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