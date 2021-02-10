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Osmaniye’de 3 iş yerine giren hırsız kamerada

10.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gece Sanayi Sitesi’ndeki 3 iş yerine giren hırsız kameralara yakalandı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Düziçi Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerini açmak isteyen 3 esnaf, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gece Sanayi Sitesi’ndeki 3 iş yerine giren hırsız kameralara yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Düziçi Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerini açmak isteyen 3 esnaf, gördükleri manzara karşısında şok oldu. İş yerlerinin kapılarının demir levye ile kırıldığını fark eden esnaflar, içeriye girdiklerinde bozuk paraların yerinde olmadığını gördüler. Ayrıca hırsızın girdiği çay ocağından da çay ve şekerleri almayı ihmal etmediği belirlendi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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