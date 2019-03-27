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Osmaniye'de 362 bin 759 seçmen sandığa gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kentte 362 bin 759 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için bin 195 sandıkta oy kullanacak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 362 bin 759 seçmen, il belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Osmaniye'de 362 bin 759 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Osmaniye'deki seçmen sayısı 33 bin 743 arttı.

Kentte kurulacak sandık sayısı ise 2014'teki seçimlere göre 54 artışla bin 195 oldu.

- En fazla seçmen Osmaniye merkezde

Osmaniye'de en fazla seçmen ve sandık Osmaniye merkezde yer alıyor. 174 bin 348 kayıtlı seçmenin bulunduğu Osmaniye merkezde 545 sandık kurulacak.

Osmaniye merkezden sonra Kadirli 296 sandık ve 89 bin 810 kayıtlı seçmenle ikinci sırada, 200 sandık ve 56 bin 638 kayıtlı seçmenle Düziçi üçüncü sırada yer aldı. Hasanbeyli ise 16 sandık ve 4 bin 27 kayıtlı seçmen ile en az sandık ve seçmene sahip ilçe oldu.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Osmaniye merkez 545 174.348 Kadirli 296 89.810

Düziçi 200 56.638 Bahçe 59 15.606 Toprakkale 40 11.373 Sumbas 39 10.957 Hasanbeyli 16 4.027

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Osmaniye

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