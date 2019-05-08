HABER

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 07:13 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan saat 04:58’de, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.Deprem, Osmaniye’nin Düziçi, Bahçe ve Adana’nın Kozan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hissedildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan saat 04:58’de, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.Deprem, Osmaniye’nin Düziçi, Bahçe ve Adana’nın Kozan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hissedildi.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Haliç Köprüsü'nde feci kaza!Haliç Köprüsü'nde feci kaza!
9 dönümlük alan küle döndü! Giresun'da korkutan yangın9 dönümlük alan küle döndü! Giresun'da korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Dünya tarihine geçen maç!

Dünya tarihine geçen maç!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

9 dönümlük alan küle döndü! Giresun'da korkutan yangın

9 dönümlük alan küle döndü! Giresun'da korkutan yangın

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.