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Osmaniye'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Operasyonda iki zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 475 gram saf selenyum ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre,10 Kasım'da, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak ve roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan selenyum getirileceği duyumunun alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda S.C. ve İ.B. yakalandı.

Zanlıların üzerinde ve çantasında yapılan aramada, S.C'ye ait çanta içerisinde cam kavanozda 475 gram selenyum geçirildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan analizde de ele geçirilen maddenin saf selenyum olduğu teyit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon Osmaniye selenyum

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