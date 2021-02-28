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Osmaniye’de 9 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

28.02.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de 9 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağıldan 9 koyun çalan şahıslar polisin dur ihtiyarına uymayarak kovalamaca sonucunda yakalandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağıldan 9 koyun çalan şahıslar polisin dur ihtiyarına uymayarak kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan 4 şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi’nde bir şahsa ait 9 koyunun çalındığı bilgisini aldı. Olay yerinde gerekli çalışmaları yapan ekipler şahısların bulunması için çalışma başlattı. Güzergâh üzerinde bulunan güvenlik kameralarından şüpheli bir kamyonet tespit edildi. Kamyonetin kent merkezine ulaştığı bilgisini alan ekipler Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantıya geçti. Kent merkezi girişinde dur ihtarına uymayan kamyonet kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Araç içerisinde bulunan K.A.(29), M.B.(24), S.Ç. (47) ve S.Ç. (36) isimli şahıslar gözaltına alınırken koyunlara da el konuldu.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslardan K.A., S.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahısların daha önceden hırsızlık dosyasından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Osmaniye’de 9 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

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