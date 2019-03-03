HABER

Osmaniye'de 9'uncu Tirşik Festivali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Tirşik Festivali'nin bu sene 9'uncusu düzenlendi.

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Tirşik Festivali'nin bu sene 9'uncusu düzenlendi. Festivalde binlerce kişiye Tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tatlı ikram edildi. Kapalı Salı Pazarı'nda düzenlenen festival Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Emekli İmam Hatip Mehmet Ak tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisi sonrasında Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Temiz, açılış konuşması yaptı. Başkan Temiz, bu yıl 9'uncusunu düzenlemiş oldukları tirşik festivalinin amacının, Andırın, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yürümesi için gösterilen bir çaba olduğunu söyledi. Temiz, Amacımız birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sağlanmasıdır. Burada kültür farkı olmaksızın aynı yerde aynı çatı altında bulunmamız bizim kardeşliğimizden başlıyor. Vatanı olmayan insanların eşi ve çocukları olmaz. Öncelikle vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda biz sivil toplum kuruluşlarına düşen görev de vatanımıza sahip çıkmak adına birlik ve beraberliği sağlamaktır. Dışarıdan ve içeriden gelebilecek oyunlara taviz vermemeliyiz. Tüm misafirlerimize katılımcılarından dolay teşekkür ediyorum dedi. Daha sonra, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal birer konuşma yaparak, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra ise önceki yıllarda Tirşik Ağası seçilen iş adamı Bahtiyar Nacar, 9'ucu Tirşik Festivali'nin de ağası oldu. Nacar ve festivale emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Ardından da konuklara tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tatlı ikramı yapıldı. Program, özgün müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Şafak konseri ile sona erdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Genç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protestoGenç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protesto
Temsili cenaze töreniyle hayvanların katledilmesine tepki gösterdiler Temsili cenaze töreniyle hayvanların katledilmesine tepki gösterdiler 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.