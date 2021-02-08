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  4. Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

08.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

Osmaniye’de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 4 mülteci, uygulama noktasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı.

Osmaniye’de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 4 mülteci, uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen şehirlerarası otobüslerde denetim yaptı. Denetimler esnasında durdurulan bir otobüste kimlik belgesi olmayan Afgan uyruklu 4 şahıs tespit edildi. Türkiye’ye yasa dışı yollarla Ağrı Doğubayazıt ilçesinden girdiği belirlenen mülteciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 4 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi. Otobüs şoförü Ş.T. ile muavin A.A. hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.
Öte yandan, Afgan uyruklu şahısların ülkelerinde tanıştıkları insan kaçakçılarına 8 bin dolar para ödeyerek İran üzerinden Türkiye’ye girdikleri öğrenildi.

Osmaniye’de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı

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