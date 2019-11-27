Osmaniye'de ahır yangınında köpek telef oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ahırda çıkan yangında bir köpek telef oldu, bir büyükbaş hayvan yaralandı.

Aşağı Çiyanlı köyünde, içinde saman balyalarının bulunduğu Hacı İpek'e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, bir köpek telef oldu, bir büyükbaş hayvan yaralandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

