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Osmaniye'de ahşap ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, iki  katlı ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.  Olay, saat 11.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, iki katlı ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Olay, saat 11.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kimsenin bulunmadığı iki katlı ahşap binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken, çevredeki apartmanlarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evin, Adana'da çocuklarının yanında kalan Saime Özgüven'e ait olduğu belirtilirken, yangının çıkışıyla ilgili itfaiye ekipleri inceleme, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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