Osmaniye'de AK Parti belediye başkan adayları tanıtıldı

OSMANİYE (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Devletin bekası tarafında AK Parti ve MHP dururken, karşımızda ana muhalefet ve kol kola girdikleri bölücü örgütün siyasi uzantıları var. Milletimiz bu net fotoğrafa bakarak tercihini yapacaktır." dedi.

Yavuz, partisi tarafından Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen Osmaniye'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Osmaniye'nin düşmana geçit vermeyen bir kale, Osmaniyelilerin de Türkiye sevdalısı insanlar olduğunu vurguladı.

"Osmaniye'de illete ve zillete geçit yoktur." diyen Yavuz, kentteki vatandaşların milli birlik ve beraberlikten yana tercihlerini yapacaklarından emin olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinde AK Parti kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kadrolarının da taşın altına elini koyduğunu aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Dün Alparslan, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Abdulhamit ve Mustafa Kemal Atatürk kimlerle mücadele ettiyse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik. Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo ve oyuncular değişti. Halen 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Devletin bekası tarafında AK Parti ve MHP dururken, karşımızda ana muhalefet ve kol kola girdikleri bölücü örgütün siyasi uzantıları var. Milletimiz bu net fotoğrafa bakarak tercihini yapacaktır."