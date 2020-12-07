Osmaniye’de azılı hırsız adli kontrolle serbest

Osmaniye’de çaldığı onlarca araç, cep telefonu ve eşyayla birlikte saklandığı evinde gözaltına alınan hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yaptığı şüphesi ile F.A.’nın evine 5 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın evine giren ekipler gördükleri karşısında şaşkına dönerken, onlarca araç, cep telefonu ve eşya çalan şüpheli F.A., gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şahsın evinde yapılan aramada 80 adet oto marş dinamosu, 1 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 1 adet sahte plaka, 16 adet cep telefonu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet bıçak, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet amfi diye tabir edilen ses cihazı, 2 adet matkap aleti ile 1 adet spiral aleti ele geçirilmişti.

