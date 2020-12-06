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Osmaniye’de azılı hırsız evinde yakalandı

06.12.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de azılı hırsız evinde yakalandı

Osmaniye’de çaldığı onlarca araç, cep telefonu ve eşyayı evinde saklayan hırsız düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yaptığı şüphesi ile F.A.’nın evine operasyon düzenledi.

Osmaniye’de çaldığı onlarca araç, cep telefonu ve eşyayı evinde saklayan hırsız düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yaptığı şüphesi ile F.A.’nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın evine giren ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Onlarca araç, cep telefonu ve eşya çalan şüpheli F.A., gözaltına alındı.
Şahsın evinde yapılan aramada 80 adet çalıntı oto marş dinamosu, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet sahte plaka, 16 adet çalıntı cep telefonu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet bıçak, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet amfi diye tabir edilen ses cihazı, 2 adet kapıları delmede kullanılan matkap aleti ile 1 adet kapıları kesmede kullanılan spiral aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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