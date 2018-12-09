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Osmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 21:27 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de cinnet getiren Kemal E.

Osmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de cinnet getiren Kemal E. (58), eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü, kızı Didem (19) ile oğlu Emre'yi (22) ise yaraladı. Olay sırasında evde bulanan diğer kızı Meryem E. ise pencereden kaçarak, canını kurtardı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Dereli Köyü'nde meydana geldi. Cinnet getiren Kemal E., iddiaya göre tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan, Emre ve kızı Didem'e kurşun yağdırdı. Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. ise pencereden kaçarak komşulara sığındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocukları, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal E. ise kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hürü E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Oğuzhan, Emre ve Didem E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan E., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kardeşin tedavisi ise sürüyor.
Kaçan katil zanlısı baba Kemal E.'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

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Osmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralıOsmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralıOsmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralıOsmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralı

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