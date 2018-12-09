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Osmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 23:14 | Son Güncelleme

BİR AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ Osmaniye'de eşi ile oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan Kemal E.

BİR AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Osmaniye'de eşi ile oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan Kemal E. hakkında 1 ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Kemal E. ile sorun yaşadığı ve şiddete maruz kaldığı öne sürülen eşi Hürü E.'nin bir süre önce jandarmaya giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Hürü E.'nin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verilen Kemal E.'nin, bugün eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartıştığı, ardından da tabancasını çekerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

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