HABER

Osmaniye'de balık avlama yasağı 1 Mart'ta başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde balık avlama yasağının 1 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Efendi Erkayıran-Eser PAZARBAŞI KADİRLİ,(Osmaniye)(DHA) Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde balık avlama yasağının 1 Mart'ta başlayacağı bildirildi. Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, 2019 - 2020 yılları av dönemlerine ait, Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 42 ve 41 Numaralı Tebliğler kapsamında Osmaniye'de balık av yasağının 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı. Özeser, 1 Mart - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanarak, ağ ve diğer av malzemelerine el konulacaktır. Sadece Arslantaş Barajı balık avlama zaman yasağı 1 Nisan - 31 mayıs 2019 tarihi arasındadır. Balık ürünlerinin devamlığı ve Balıkçılarımızın uzun yıllar yıllar mesleklerini sürdürmesi açısından av yasağına uymak önem arz etmektedir'' dedi.

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz' Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
Bakan Kasapoğlu: Çocukları, gençleri spora teşvik edinBakan Kasapoğlu: Çocukları, gençleri spora teşvik edin
Vatikan: "Kardinal Pell’in suçlu bulunması haberi üzücü"Vatikan: "Kardinal Pell’in suçlu bulunması haberi üzücü"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı bina

İşte DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı bina

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.