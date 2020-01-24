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Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

OSMANİYE (AA) - Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun 6 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Tarhan, beraberinde kültür ve sosyal işleri müdürlüğü ekipleri ile kasım ayında Suriye'de şehit olan Topçu'nun eşi Bilge Topçu ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Tarhan ve beraberindekiler, şehit Topçu'nun 6 yaşına giren oğlu Yiğit Kayra'ya sürpriz doğum günü yaptı.

Kayra ile pastadaki mumları üfleyen Tarhan, şehit oğluna çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Tarhan, yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını ve onların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarhan, şehit Topçu'nun oğlunun mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirterek "Aileyle birlikte olmak suretiyle, bir nebze olsun hüzünlerini huzura çevirmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Şehidimizin emaneti küçük Yiğit Kayra'ya sürpriz doğum günü yapmak istedik. Onları mutlu etmek bizlere onur verdi. Yeni yaşı hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Anne Bilge Topçu ise Tarhan'ın sürpriz ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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