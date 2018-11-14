HABER

Osmaniye'de belediye başkanına silahlı saldırı olayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 01:32 | Son Güncelleme

Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor - Hastane Başhekimi Recep Aydın: - "Başkanımız ile Murat Karakaya ameliyatlarını oldular. Genel durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Akciğerinden vurulan diğer arkadaşımızı Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümüne sevk ettik"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili şüpheliler aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastaneden hasta ziyaretinden çıkan Belediye Başkanı Koca, yanındaki Burak Başaran ve Murat Karakaya'nın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, ayrıca faillerin tespiti için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına olayın yansıyıp yansımadığını araştırıyor.

Bu arada, yaralılardan Koca ve Karakaya'nın tedavisi özel bir hastanede, Başaran'ın tedavisi ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesinde devam ediyor.

- "Koca ve Karakaya'nın sağlık durumu iyi"

Özel hastanenin başhekimi Recep Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda bacaklarından yaralanan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve Murat Karakaya'nın, hastanelerinde ameliyat edildiğini söyledi.

Koca ve Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Aydın, "Başkanımız ile Murat Karakaya ameliyatlarını oldu. Genel durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Akciğerinden vurulan diğer arkadaşımızı Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümüne sevk ettik." diye konuştu.

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Ataşehir'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralıAtaşehir'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Hasanbeyli Osmaniye silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.