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Osmaniye'de beton mikserinin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Osmaniye'de beton mikserinin çarptığı kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Murat E. idaresindeki 80 KB 869 plakalı beton mikseri, Kamil Kara Bulvarı Köprübaşı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Topal'a (80) çarptı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Topal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Murat E. gözaltına alındı.

Bu arada, kazanın, sürücünün kendisine yeşil ışık yanmasının ardından aracını hareket ettirdiği sırada meydana geldiği iddia edildi.

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