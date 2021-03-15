Osmaniye’de bir iş yerine düzenlenen kumar baskınında gözaltına alınan 9 kişiye toplamda 67 bin 388 lira cezai işlem uygulandı

Osmaniye’de bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri içerde arama yaptıkları sırada kumarcıların borçlarının yazılı olduğu defteri ele geçirdi. Suçüstü yapılan baskında gözaltına alınan 9 kişiye toplamda 67 bin 388 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Şube Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Sokak’ta bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile adrese operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde gözaltına alından 9 şahsa Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 67 bin 388 lira cezai işlem uygulanırken iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Şahısların gözaltına alınmasının ardından adreste arama yapan ekipler çöp kutusunun içine atılmış iskambil kâğıtları bulurken kumarcıların borçlarının yazılı olduğu defterde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan iskambil kâğıtları, okey taşları ve borçların yazılı olduğu deftere el konuldu.

