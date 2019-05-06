Osmaniye'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kadın, eşi tarafından baltayla öldürdü.

İddiaya göre, ilçede esnaflık yapan Mehmet Z. (46), henüz belirlenemeyen bir nedenle, iş yerinin arkasında bulunan evinde eşi Dilek Z. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Z. eşini baltayla vurarak öldürdü.

Evde bulunan çiftin iki çocuğunun çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri zanlı Mehmet Z'yi olayda kullandığı baltayla birlikte yakaladı.

Dilek Z'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin çocukları da yakınlarına teslim edildi.

