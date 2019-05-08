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Osmaniye'de bir kadının eşi tarafından öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşini baltayla öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemalpaşa Mahallesi’ndeki evde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Dilek Z’yi (42) baltayla başına vurarak öldüren ve gözaltına alınan Mehmet Z. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay 6 Mayıs'ta meydana gelmiş, esnaflık yapan Mehmet Z, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Dilek Z'yi baltayla öldürmüş, polis ekipleri zanlıyı olayda kullandığı baltayla birlikte yakalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
balta cinayet Kadirli Osmaniye

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