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Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı

05.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi karantinaya alındı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesinde Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması CovId-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.
Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesinde Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması CovId-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve72. maddeleri gereğince 10 gün süreyle giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Karantinadan sağlık personelleri muaf tutulmuştur” denildi.

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