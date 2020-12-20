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Osmaniye’de Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

20.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahsa korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahsa korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslara yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira idari para cezası yazıldı.
Şahısların üst ve ev aramalarında 6 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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