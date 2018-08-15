Osmaniye'de darbedilen kişinin hayatını kaybetmesi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Rahime Hatun Mahallesi'nde aralarında akrabalarının da olduğu bir grup tarafından 13 Temmuz'da darbedilmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Murat Kulak'ın (33) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan 3 şüphelinin ise olayla ilgisi olmadığının anlaşılması üzerine haklarındaki yakalama kararının kaldırıldığı öğrenildi.

- Valilikten açıklama

Olaya ilişkin Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında Murat Kulak'ın annesinin, oğlunun ihbar etmek istediği uyuşturucu satıcıların tarafından darbedilerek öldürülmüş olabileceği iddiasının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturmada Kulak'ın darbedilmesinin nedeninin maktul ile şüpheliler arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığının belirlendiği belirtilerek tutuklanan zanlıların uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ya da kullanmak suçlarından herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı kaydedildi.

