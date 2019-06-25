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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim aldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim aldığı tespit edilen Suriye uyruklu C.İ, İ.E. ve L.E'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparak Osmaniye'ye geldiğini belirledi.

Polis, şüphelileri şafak vakti kent merkezinde düzenlediği operasyonda yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon Osmaniye

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