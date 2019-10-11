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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Terör örgütünün çatışma bölgelerindeki eylemlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyetleri olduğuna yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu
Ahmed E. ve Anizen E. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde dijital materyaller ele geçirildi.

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DEAŞ Osmaniye

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