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Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

25.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesi için operasyon düzenledi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye’de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgâhlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

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