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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yapılan ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Suriye ülkesinde iken DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetleri olduğuna yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu U.E., İ. Z., M.E., Y.E. ve M.Ş., sabahın erken saatlerinde il merkezde tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları i ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin Osmaniye TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam etmekte olduğu belirtildi.

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