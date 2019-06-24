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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:57 | Son Güncelleme

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı eğitim ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A. gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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DEAŞ terör örgütü gözaltı operasyon şüpheli

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