Osmaniye’de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’e yönelik yürütülen operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösterdiği iddia edilen Suriye uyruklu A.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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