Osmaniye'de doğaseverlerden sonbahar gezisi

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANALI doğaseverler, Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirdi. Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin tüm renklerine bürünen ormanda yürüyen doğa tutkunları, temiz havanın keyfini çıkardı.

Zorkun yaylasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliğine Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi 100 doğasever katıldı. Amanos dağları eteklerindeki orman dokusunda sonbahar mevsiminin en güzel renk armonisinin oluşturduğu yol boyunca asırlık çınarları, yöreye özgün kayın ve meşe ağaçları arasında yürüyen doğa tutkunları, sık sık anı fotoğraf çekimi için cep telefonları ve fotoğraf makineleri karşısında poz verdi. 1900 rakımlı bölgede yürüyen, bol bol temiz oksijen soluyan kulüp üyeleri, şehir gürültüsü ve stresten uzak bir gün yaşamanın keyfini çıkardı.

'SONBAHAR BİR SANATTIR'

Her yıl sonbaharda mevsimin güzelliklerini yaşamak için çeşitli bölgelere yürüyüş düzenlediklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Amanos dağlarının eteklerinde sonbahar güzelliklerinin, son anlarının yaşandığı bir parkurdayız. Kulüp olarak da bugün son bahar yürüyüşünü gerçekleştirdik. Zorkun yaylası ile Küllü yaylası arasında bulunan dağlarda 12 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapmak herkesi hayran bıraktı. Sonbahar renklerinin oluşturduğu cümbüş görülmeye değer ve tarifsizdi. Sonbaharın en güzel renklerinin yaşandığı bir dönemde keyif yaptık, fotoğraflar çektik. 4 mevsim var yaz, kış, ilkbahar ama sonbahar bir sanattır, o sanat içerisinde herkes o güzellikleri yaşadı" dedi.

HUZURUN ADRESİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Sonbaharın renk cümbüşüyle oluşan mükemmel görsellik ile tabiatın saf kokusunu hissederek yapılan doğa yürüyüşlerinin, insanı zinde tuttuğunu belirten Yakut, "İçinizde özgürlük varsa, sağlık ve huzurunuz doğanın kendisindedir. Evde oturmayın, çıkın yürüyün. Baraj olur, göl olur, orman olur, yürüyün de neresi olursa olsun fark etmez" dedi.

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