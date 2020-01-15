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  4. Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, kanaması olan hamile eşini getirdiği hastanede tartıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, kanaması olan hamile eşini getirdiği hastanede tartıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Gönen'e saldırıp, burnunu kıran M.B., polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.B.'nin, muayene sırasında eşinin yanında olma talebine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle Dr. Gönen'e saldırdığı ortaya çıktı. Olayın hemen ardından kendisine saldıran M.B.'nin eşini muayene eden Opr. Dr. Gönen, daha sonra da yine yaralı halde, başka bir kadının sezaryenle doğumunu başarıyla gerçekleştirdi.
Olay, 13 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hamilelik ve kanama nedeniyle eşini hastanenin doğumhane servisine getiren M.B., Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi. Bu sırada durumu acil olan bir hastanın sezaryen doğumuna girecek olan Dr. Gönen, kayıt yaptırmalarının ardından M.B.'ye eşini de muayene edebileceğini söyledi. Kayıt yaptırmayı reddeden M.B., muayene sırasında ise eşinin yanında olmak istedi. Diğer hastaların mahremiyeti açısından talebi uygun görülmeyen M.B., çıkan tartışma sonrası Dr. Gönen'e saldırıp, bilgisayar monitörü, zımba, delgeç gibi malzemeleri fırlattı.
DARPTAN SONRA MUAYENE
Opr. Dr. Gönen, kendisini darbeden M.B.'nin eşini olayın hemen ardından muayene edip, önerilerde bulundu. Yaralı Dr. Gönen, durumu acil olan başka bir kadının sezaryenle doğumunu da başarıyla gerçekleştirdi. Dr. Gönen, tüm bunların ardından acil polikliniğine giderek, muayene oldu. Dr. Gönen'in burnunda kırık tespit edilince kulak, burun, boğaz doktoru tarafından yatışı yapıldı.
TUTUKLANDI
Bu arada dün polis tarafından gözaltına alınan M.B. ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Burada sorgulanan M.B., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'KINIYORUZ'
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, olay sonrası 'Beyaz Kod' verildiğini, tutanak altına alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Hekimimize yönelik gösterilen bu çirkin saldırı müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyor, sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet olayını kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnsana insan olduğu için değer verilmesi, saygı duyulması, sağlık çalışanlarına ve toplumda yaşanan şiddetin hiçbir türüne geçit verilmemesi hususunda siz basın mensupları vasıtasıyla halkımızın her bir bireyinden destek bekliyoruz."

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