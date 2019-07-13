HABER

Osmaniye’de dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.
Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere ve Yoğunoluk köylerinde de etkili olan dolu yağışından dolayı meyve bahçeleri zarar gördü. Dolu yağışının aniden bastırdığını belirten Değirmendere köyünden Mustafa Yağız isimli vatandaş, “Kurumuş dereler dahi su ile doldu taştı. Önce 1 saat kadar sağanak yağmur yağdı. Ardından da dolu yağışı başladı. Meyve bahçelerimizdeki ağaçlar, bahçemize ektiğimiz bitkiler doludan büyük zarar gördü” şeklinde konuştu.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!
Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

Siverek'te hortum! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

3 yılda 29 bin 382 kamu görevlisine FETÖ davası

Darbe girişiminin bilançosu: Tam 223 bin 357 kişiye soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.