Osmaniye’de dolu yağışı etkili oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere ve Yoğunoluk köylerinde de etkili olan dolu yağışından dolayı meyve bahçeleri zarar gördü. Dolu yağışının aniden bastırdığını belirten Değirmendere köyünden Mustafa Yağız isimli vatandaş, “Kurumuş dereler dahi su ile doldu taştı. Önce 1 saat kadar sağanak yağmur yağdı. Ardından da dolu yağışı başladı. Meyve bahçelerimizdeki ağaçlar, bahçemize ektiğimiz bitkiler doludan büyük zarar gördü” şeklinde konuştu.

